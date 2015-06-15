"طرق دبي" تُعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال رمضان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في تقديم خدماتها المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تشمل مراكز خدمة العملاء، ومواقف السيارات، والحافلات العامة، ومترو دبي، ووسائل النقل البحري، ومعاهد ومراكز تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

وقالت موزة المري ، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الاداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: إن تعديل مواعيد تقديم الخدمة يهدف إلى الارتقاء بمستوى مختلف الخدمات التي تقدمها مؤسسات الهيئة للجمهور لشرائح المجتمع بما ينسجم والممارسات اليومية خلال الشهر الفضيل التي تختلف عن باقي أيام العام.

وأوضحت، أن مراكز خدمة العملاء ستقدم خدماتها من يوم الأحد إلى الخميس في أوقات مختلفة، حيث ستعمل مراكز أم الرمول والبرشاء وديره والكرامة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، في حين ستعمل مراكز الطوار والمنارة والعوير من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 5:00 بعد العصر، في حين سيعمل مركز جميرا(JBR)، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصراً.

وأشارت ، إلى مواعيد تعرفة المواقف المدفوعة في إمارة دبي، حيث أكدت أنه يتم تطبيق التعرفة على جميع المواقف ذات الرمز (A,B)، ما عدا سوق السمك ومنطقة تيكوم ( مدينة دبي للإعلام والإنترنت)، وقرية المعرفة، من السبت وحتى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومن الساعة 7 مساءً، وحتى 12 منتصف الليل، فيما ستطبق التعرفة على مواقف سوق السمك ذات الرمز (E) على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومن الساعة 4 عصراً وحتى 11 مساءً، في حين ستطبق التعرفة على مواقف تيكوم ( مدينة دبي للإعلام والانترنت) وقرية المعرفة ذات الرمز (F)، من الساعة 8 صباحاً وحتى 6 مساءً من السبت إلى الخميس، فيما سيطبق رسوم التعرفة على المواقف متعددة الطوابق 24 ساعة يومياً.

وحول ساعات عمل الحافلات العامة "باص دبي"، أشارت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ، إلى أنه سيتم تقديم الخدمات من 18 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل كما يلي: ستعمل محطات حافلات النقل العام ومنها المحطات الرئيسة كسوق الذهب، والغبيبة من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، والمحطات الفرعية كالقصيص والسطوة والقوز الصناعية وجبل علي من الساعة 5:40 صباحاً وحتى 10:30 مساءً لمحطة جبل علي أما بقية المحطات ستعمل من الساعة 5 صباحاً وحتى 12:30 من صباح اليوم التالي، باستثناء خط C01، الذي يعمل على مدار الساعة.

فيما ستعمل محطات الحافلات المغذية للمترو كالراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، برج خليفة- دبي مول ، أبو هيل واتصالات من الساعة 5:15 صباحاً، وحتى 12:30 من صباح اليوم التالي من يوم السبت الى الأربعاء، ومن الساعة 5:15 صباحاً وحتى 1:10 من صباح اليوم التالي يومي الخميس والجمعة، علماً أن جميع الخطوط المغذية للمترو ستتواكب مع مواعيد عمل رحلات المترو.

فيما ستعمل محطات حافلات النقل التجاري وعبر المدن أيضاً من 18 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل كما يلي: ستعمل المحطات الرئيسة كالغبيبة على مدار الساعة، بينما المحطات الفرعية ؛ كميدان الاتحاد، السبخة ستعمل من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، أما محطتي ديرة سيتي سنتر والكرامة ستعمل من الساعة 6:10 صباحاً وحتى 10:15 مساءً، فيما ستعمل المحطات الخارجية كالشارقة ( جبيل) على مدار 24 ساعة، أما محطة أبوظبي ستعمل من 5:00 صباحا وحتى 12:30 من صباح اليوم التالي، أما محطة الفجيرة ستعمل من الساعة 5:55 صباحاً وحتى 9:30 مساءً، ومحطة عجمان من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 10 مساءً، فيما ستعمل محطة حتا من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً.

ولفتت موزة المري إلى مواعيد تقديم خدمات مترو دبي، موضحة أن جميع محطات الخط الأحمر ستعمل من السبت الى الأربعاء من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، ويوم الخميس من الساعة 5:30 صباحاً وحتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي ، ويوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي، أما محطات الخط الأخضر للمترو فستعمل جميعها من يوم السبت الى الأربعاء من الساعة 5:50 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، أما يوم الخميس من الساعة 5:50 صباحاً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي، ويوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً حتى الواحدة من صباح اليوم التالي.

أما ترام دبي سيعمل من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 6:30 صباحاً وحتى الواحدة والنصف من صباح اليوم التالي، فيما سيعمل يوم الجمعة من الساعة 9 صباحاً وحتى الواحدة والنصف من صباح اليوم التالي.

وحول مواعيد عمل وسائل النقل البحري أوضحت موزة المري أنه سيتم تشغيل وسائل النقل على مدار الأسبوع كالتالي: سيعمل الباص المائي من محطة خور دبي والمارينا من الساعة 12 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل، من يوم السبت الى الخميس، أما يوم الجمعة والعطلات الرسمية سيعمل من الساعة 2 بعد الظهر وحتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، فيما سيتم تشغيل التاكسي المائي من محطة المارينا من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 10 مساءً، ومن محطة الغبيبة من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً، ومن منطقة النخلة من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً، فيما سيعمل فيري دبي عبر محطة الغبيبة الساعة 11 صباحا ، والساعة 6:30 مساءً، وذلك من خلال رحلة من محطة الغبيبة الى المارينا أما من محطة المارينا ستتوفر رحلة سياحية لمدة ساعة وذلك عند الخامسة مساءً والتي تمر بأبرز المعالم السياحية في دبي مثل أتلانتس وجزيرة النخلة، فيما ستعمل بقية الرحلات الساعة 11 صباحاً والساعة 6:30 مساءً من محطة المارينا الى محطة الغبيبة.

أما العبرات فإنها ستعمل كالتالي: عبرة برج خليفة / دبي مول من الساعة 8 مساءً وحتى 11 مساءً، وعبرة الممزر من الساعة 8 مساءً وحتى 2 من صباح اليوم التالي، أما عبرة أتلانتس من الساعة الواحدة ظهراً وحتى 9 مساءً .

فيما ستكون مواعيد عمل مراكز فحص وتسجيل المركبات من السبت إلى الخميس على فترتين ، حيث ستعمل مراكز ( تمام لفحص المركبات، واصل لفحص المركبات ( جداف ، العربي سنتر) شركة اينوك ( تسجيل القصيص، تسجيل البرشاء، تسجيل جبل علي، تسجيل الورسان، تسجيل الطوار )، شامل المحيصنة، وشمل ند الحمر، وشامل العاضد)، كارس، مميز لفحص المركبات( اسواق المزهر، الحمرية، البرشا مول)، اينوك تسجيل حتا، اينوك المركز الرئيس، شامل المركز الرئيس، مركز سبيد فت لفحص المركبات ، خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصراً ، أما الفترة المسائية من الساعة 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل ، فيما سيعمل مركز كويك لفحص المركبات خلال الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 بعد العصر ، وخلال الفترة المسائية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 3:30 من صباح اليوم التالي، أما الشيراوي لفحص المركبات فسيعمل خلال الفترة الصباحية فقط من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساءً.

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