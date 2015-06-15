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2000 درهم غرامة تناول الطعام خلال ساعات الصيام

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2000 درهم غرامة تناول الطعام خلال ساعات الصيام 2000 درهم غرامة تناول الطعام خلال ساعات الصيام

نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن اللواء إبراهيم علي الشحي، مدير إدارة البحث الجنائي في شرطة عجمان، قوله أنه وفقا للمادة 313  من قانون العقوبات الاتحادي، فإن عقوبة الأكل أو الشرب أثناء النهار في شهر رمضان هي غرامة مالية قدرها 2000 درهم، أو السجن لمدة أقصاها شهر واحد.

وأوضح الشحي أن تناول الطعام أو التدخين في نهار رمضان أمر محظور بموجب القانون، إذ أنه يخالف التعاليم الإسلامية وعادات وتقاليد الدولة. وأضاف أن القانون ينطبق على جميع المسلمين وغير المسلمين، من الذكور والإناث.

وقال الشحي أن المخالفين إذا كانوا من زوار الدولة للمرة الأولى نقوم بنصحهم وتوعيتهم بأننا لا نأكل ولا نشرب في الأماكن العامة خلال نهار شهر رمضان، ولكن إذا كان المخالف من المقيمين في الدولة منذ فترة طويلة، نعمل على تحرير تقرير بشأنه، ونحيل القضية إلى النيابة العامة.

وأوضح الشحي أنه نادرا ما يتم القبض على أشخاص خالفوا هذا القانون، إذ أن المقيمين والسياح لديهم معرفة جيدة حول عادات وتقاليد الدولة في الشهر الفضيل.
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