تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص ساعتين خلال رمضان

تقرر تخفيض ساعات العمل العادية في جميع منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان لعام 1436 هجرية 2015 ميلادية .. بواقع ساعتين في اليوم مع عدم المساس بأجور العاملين.

وأوضح تعميم أصدره معالي صقر غباش وزير العمل أن القرار يأتي تنفيذا للمادة / 65 / من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

ورفع معالي وزير العمل أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد .

من جهة أخرى أعلنت وزارة العمل تقديم خدماتها للمتعاملين في صالات الخدمة و مكاتب العمل وأقسام التفتيش من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساء وذلك طوال أيام شهر رمضان المبارك ما عدا أيام الجمعة والسبت حيث تطبق وزارة العمل نظام الدوام المرن بين موظفيها وهو الأمر الذي يتيح تقديم الخدمة خلال الفترة المسائية .