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أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بطريق سوهاج

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أصيب اليوم 21 شخصا فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق سوهاج جرجا بناحية مركز شرطة العسيرات عقب قيام السيارة النقل بقطع الطريق أمام السيارة الميكروباص مما نتج عنه الحادث، تم الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف وتم نقل 5 مصابين حالتهم حرجة لمستشفى سوهاج الجامعى و11 مصابا حالتهم متوسطة إلى مستشفى سوهاج التعليمى و5 مصابين حالتهم مستقرة إلى مستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق سوهاج جرجا ووجود مصابين.

نتج عن الحادث إصابة كل من: على عبدالرحمن عباس 25 عاما حمدان على عبدالفتاح 31 عاما محمد سعد أحمد 22 عاما طه خلاف محمود 6 سنوات نسمة خلاف محمود 10 سنوات فرحة خلاف محمود 6 سنوات رجاء سليمان على 17 عاما علاء أمين أحمد 28 عاما أحمد فوزى على 28 عاما آمال سليمان على 45 عاما نورا راشد حسن 45 عاما محمد السيد محمد 27 عاما صباح محمد محمد 35 عاما محمد إبراهيم الدرديرى 17 عاما عبد الله محمد الدريرى 22 عاما يوسف مهدى رضوان 35 عاما سومه عبدالله إسماعيل 35 عاما عبدالله إسماعيل حسانين 67 عاما محمد عادل فؤاد 15 عاما ورئيسه أحمد سليمان 75 عاما ومصاب مجهول الهوية، وتم رفع آثار الحادث، وجار تقدير التلفيات بالسيارتين وإعادة حركة السير على الطريق.

وأوضحت التقارير الأولية أن الإصابات تنوعت ما بين كسور وجروح ونزيف داخل وكدمات وإشتباه ما بعد الإرتجاج.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد فرغل رئيس فرع الأمن العام والعميد عصام غانم مفتش الأمن العام وقادها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية والرائد عمرو عبدالراضى رئيس مباحث مركز شرطة العسيرات وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 6938 هـ.أ.ب ميكروباص قادمة من جرجا باتجاه سوهاج والسيارة رقم 27722 نقل سوهاج قادمة من اتجاه مركز العسيرات، وتبين من الفحص أن السيارة الثانية قطعت الطريق فجأة أمام السيارة الأولى مما تسبب فى وقوع الحادث.

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المديرية رفعت من حالة الطوارئ داخل المستشفيات الثلاثة التى إستقبلت المصابين وأنه تم إعلان حالة الطوارئ أيضا داخل بنك الدم الإقليمى وجار متابعة حالة المصابين على مدار الساعة.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

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