القبض على تشكيل عصابى يخترق منظومة الخبز فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين ومركز شرطة القصاصين من القبض على أخطر تشكيل عصابى يخترق ماكينات منظومة الخبز.

البداية عندما وردت معلومات إلى مديرية أمن الإسماعيلية ومباحث التموين تفيد بقيام 3 أشخاص يتزعمهم محام بالتردد على ضواحى محافظة الإسماعيلية، على الفور تم تجنيد أحد العاملين بتموين القصاصين لمجاراتهم والحصول منهم على المعلومات وعلى الأماكن التى يترددون عليها والمحافظات التى يعملون فيها فى مزاولة نشاطهم عن طريق اختراق ماكينات صرف الخبز والتلاعب فى حصص الخبز المنصرفة للمخابز.

وبعد استيفاء كافة التحريات الأمنية حولهم طلب الموظف منهم الحضور إلى إحدى القرى الموجودة بدائرة مركز القصاصين فى الإسماعيلية. وتم عرض المعلومات والتحريات على اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية الذى أمر بسرعة ضبط التشكيل.

وبعد القبض على التشكيل تبين أنه يضم 3 أشخاص وهم ت . م 30 سنة محامى، وص . ع 39 سنة صاحب شركة خاصة، و. م 30 سنة عاطل وبحوزتهم جهاز لاب توب مزود بسيستم يمكنه من الدخول على سيستم الشركة المنظمة لعملية توزيع الخبز والدقيق وصرف الحصص التموينية.

وبمناقشتهم أكدت التحريات أن التشكيل يقوم بممارسة نشاطه فى عدد من محافظات الجمهورية منها محافظة القليوبية والشرقية والإسماعيلية عن طريق الدخول على ماكينات صرف الخبز المتواجد بالمخابز وسحب الملايين من أرغفة الخبز والحصول على نسبة من أصحاب المخابز وكذلك التلاعب فى صرف حصص الدقيق.

كما أكدت التحريات أن التشكيل قام بسحب الملايين من أرغفة الخبز من المخابز المختلفة.

>تم إخطار المسئولين بالشركة المشرفة على ماكينات صرف الخبز والدقيق لمعرفة العدد الحقيقى الذى حصل عليه التشكيل بالاتفاق مع اصحاب المخابز وكذلك كميات الدقيق المنصرفة.

تم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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