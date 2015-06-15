إيران تتجسس على الشرق الأوسط واسرائيل

كشفت شركة أمن معلوماتى إسرائيلية أن إيران تتجسس على إسرائيل والشرق الأوسط، وذلك باختراق 500 هدف حول العالم، من ضمنها حسابات جنرالات إسرائيليين سابقين ووزير من الشرق الأوسط والسفارة القطرية فى بريطانيا.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” على موقعها الإلكترونى عن شركة الأمن المعلوماتى الإسرائيلية “كلير سكاى” أنها اكتشفت موجة من الهجمات المعلوماتية مصدرها إيران ضد أهداف فى إسرائيل والشرق الأوسط، والهدف هو “التجسس ومصالح أخرى” كما قالت الشركة.

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن قراصنة المعلومات استخدموا تقتيات مثل التصيد المستهدف، الذى يقوم من خلاله الهاكرز بجمع بيانات عن المستخدم باستخدام صفحات إنترنت كاذبة تبدو وكأنها حقيقية، لاختراق 40 هدفًا فى إسرائيل و500 حول العالم.

وشملت الأهداف فى إسرائيل جنرالات متقاعدين وموظفين فى شركات استشارة أمنية وباحثين، لافتة إلى أن حوالى 44% من المستهدفين فى السعودية، وتليها إسرائيل 14% ومن ثم اليمن 11%.

وأفادت “كلير سكاى” أن “الحملة شملت هجمات عدة تهدف إلى الاستيلاء على الحواسب الشخصية للأهداف أو الوصول إلى بريدهم الإلكترونى.. نفترض أن هذا الوصول يُستخدم للتجسس أو مصالح أخرى لدولة”.

وقال مسؤولون فى “كلير سكاى” إن هذه الهجمات يعود تاريخها على الأقل إلى يوليو 2014، ولكن هناك احتمال بأنه قد يكون أيضا قبل هذا التاريخ فى 2011، حيث قام القراصنة بإرسال برمجيات خبيثة كمرفقات لبريد إلكترونى واستخدموا تقنيات الهندسة الإجتماعية لاختراق خطوط هاتف وحسابات بريد إلكترونى و”فيس بوك”.