أخبار عاجلة

وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد -
تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة -
وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028 -
شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي -
نائبة المحافظين تؤيد قرار محافظ دمياط بإغلاق المقاهي مبكرًا -
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إيران تتجسس على الشرق الأوسط واسرائيل

Google+ Print
إيران تتجسس على الشرق الأوسط واسرائيل إيران تتجسس على الشرق الأوسط واسرائيل

كشفت شركة أمن معلوماتى إسرائيلية أن إيران تتجسس على إسرائيل والشرق الأوسط، وذلك باختراق 500 هدف حول العالم، من ضمنها حسابات جنرالات إسرائيليين سابقين ووزير من الشرق الأوسط والسفارة القطرية فى بريطانيا.

 ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” على موقعها الإلكترونى عن شركة الأمن المعلوماتى الإسرائيلية “كلير سكاى” أنها اكتشفت موجة من الهجمات المعلوماتية مصدرها إيران ضد أهداف فى إسرائيل والشرق الأوسط، والهدف هو “التجسس ومصالح أخرى” كما قالت الشركة.

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن قراصنة المعلومات استخدموا تقتيات مثل التصيد المستهدف، الذى يقوم من خلاله الهاكرز بجمع بيانات عن المستخدم باستخدام صفحات إنترنت كاذبة تبدو وكأنها حقيقية، لاختراق 40 هدفًا فى إسرائيل و500 حول العالم.

وشملت الأهداف فى إسرائيل جنرالات متقاعدين وموظفين فى شركات استشارة أمنية وباحثين، لافتة إلى أن حوالى 44% من المستهدفين فى ، وتليها إسرائيل 14% ومن ثم اليمن 11%.

وأفادت “كلير سكاى” أن “الحملة شملت هجمات عدة تهدف إلى الاستيلاء على الحواسب الشخصية للأهداف أو الوصول إلى بريدهم الإلكترونى.. نفترض أن هذا الوصول يُستخدم للتجسس أو مصالح أخرى لدولة”.

وقال مسؤولون فى “كلير سكاى” إن هذه الهجمات يعود تاريخها على الأقل إلى يوليو 2014، ولكن هناك احتمال بأنه قد يكون أيضا قبل هذا التاريخ فى 2011، حيث قام القراصنة بإرسال برمجيات خبيثة كمرفقات لبريد إلكترونى واستخدموا تقنيات الهندسة الإجتماعية لاختراق خطوط هاتف وحسابات بريد إلكترونى و”فيس بوك”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات