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لو بتحب العوم.. للسباحة شروط متهملهاش

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لو بتحب العوم.. للسباحة شروط متهملهاش لو بتحب العوم.. للسباحة شروط متهملهاش
السباحة من أفضل الرياضات التى تقوى عضلات الجسم، خاصة عضلات الذراعين والساقين والفخذين، وللحركات المتتالية أثناء السباحة والعوم، يتمكن الجسم من اكتساب مرونة عضلية كبيرة تفيده وتبنيه وتقويه.

الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، أكد أن السباحة أحد أهم الرياضات الموصى بها على الاطلاق، نظرًا لأجوائها الرطبة وقدرتها على تمرين عضلات الجسم وعظامه على التغير والتأقلم، وتبنى جسم صحى سليم، ولكن وحسبما يؤكد سعد فللسباحة شروط على محبيها أن يتبعوها.

وأوضح سعد أنه أثناء ارتفاع درجات حرارة الطقس، فيصبح من الصعب التأقلم مع أشعة الشمس الحارة خاصة لدى الرياضيين، فالمشكلة تكمن فى التمارين الصباحية للسباحة، والتى تعد من أخطر الممارسات خاصة وقت الظهيرة، والتى تسبب الكثير من الأعراض المرضية لممارسى السباحة فى نهار الصيف.

وهنا ينصح أخصائى الجلدية بضرورة تغيير مواعيد التمرينات لتصبح فى نهاية اليوم، مع الاهتمام بالتدرب فى حمامات السباحة المغطاة، إضافة إلى حماية الجلد قدر الإمكان من أشعة الشمس، بدهان صن بلوك طبيعى مكون من زيوت الخروع والزيتون والسمسم، مع الاهتمام بالاستحمام فور الفروغ من التمرينات، مع الاهتمام بعدم الإسراف فى التمرينات والتعرض المستمر للمياه المالحة أو المليئة بالكلور حتى لا يفقد الجلد قدرته على إفراز الدهنيات المرطبة له، مع الاهتمام بشرب كميات لا نهائية من المياه، ودهان مناطق الجسم ليلاً بزيت اللوز.
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