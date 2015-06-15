تشييع جنازة أمين الشرطة شهيد الإرهاب بالفيوم

شيع المئات من أهالى قرية العزيزية والقرى المجاورة لها بمركز طامية بمحافظة الفيوم جنازة شريف جمعة محمد 38 سنة أمين الشرطة الذى استشهد أمس بعدما أطلق عليه مجهولون مسلحون النيران أثناء ذهابه إلى عمله بمركز شرطة طامية، وقام الأهالى المشاركون فى تشييع الجنازة بترديد الهتافات المعادية للإرهاب.

وأكد أهالى القرية، أن الشهيد يتمتع بحب أبناء قريته وكان قريبا منهم جميعا ويقدم لهم ما يحتاجونه من الخدمات، وأنه متزوج ولديه 3 أولاد أكبرهم فى الصف السادس الابتدائى.

تعود أحداث الواقعة إلى مساء أمس، حيث شهدت قرية الروضة بمركز طامية بمحافظة الفيوم قيام مجهولين باستهداف أمين شرطة أثناء ذهابه من قرية العزيزية التى يقيم فيها إلى عمله وبمروره من أمام مقابر قرية الروضة قام مجهولون ملثمون يحملون أسلحة آلية بإطلاق النيران عليه بكثافة حتى سقط شهيدا وتركوه جثة هامدة وفروا هاربين، وهرع الأهالى إلى مكان إطلاق النيران عقب سماعهم دوى الطلقات ووجدوا أمين الشرطة غارقا فى دمائه أمام المقابر.

وتم نقله إلى مستشفى طامية المركزى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مستشفى طامية المركزى بوصول جثة شريف جمعة محمد 38 سنة (أمين شرطة) يقيم بقرية العزيزية بمركز طامية ويعمل بقسم شرطة طامية وتبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب إصابته بطلقات نارية فى الصدر والبطن، وذلك بعدما استهدفه مجهولون يحملون الأسلحة وأطلقوا عليه الأعيرة النارية بطريق طامية بالقرب من مقابر قرية الروضة أثناء ذهابه إلى عمله، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم أن أمين الشرطة الشهيد كان معروفا عنه نشاطه والتزامه فى عمله، مشيرا إلى أنه شارك فى الفترة الأخيرة فى الحملات التى استهدفت ضبط الإرهابيين والمتورطين فى قضايا عنف بمركز طامية، مشيرا إلى أن المركز به عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والإرهابيين المتورطين فى قضايا عنف وإرهاب واستهداف رجال الشرطة، وأنه خلال الفترة الماضية تم استهداف عدد كبير منهم، وشن حملات أمنية مكثفة وكان يشارك فيها أمين الشرطة الشهيد، وهو ما جعل الإرهابيون يستهدفونه ويطلقون عليه النيران.