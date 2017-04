Jurassic World حطّم الأرقام على شباك التذاكر

ما فعله فيلم Jurassic World في نهاية هذا الأسبوع لم يتوقّعه أحد. ففي الوقت الذي سجّل فيه فيلم Avengers: Age of Ultron مبلغ 191.2 مليون دولار إيرادات في أول ثلاثة أيام من عرضه في الصالات الأميركية في أيار الماضي ما جعله يحتل عن جدارة المرتبة الثانية في تاريخ السينما من حيث الإيرادات بعد Marvel's The Avengers الذي جمع 207.4 مليون دولار، تمكن Jurassic World من إزاحة Avengers: Age of Ultron من مرتبته الثانية ليحتلّها هو مع 204.6 مليون دولار.

لم يكتف Jurassic World بتحطيم الأرقام في أميركا، بل حطّمها أيضاً على شباك التذاكر أينما عرض في العالم جامعاً مبلغ 307.2 مليون دولار، ما يجعل مجموع إيراداته إذا جمعنا ما حققه في أميركا والعالم 511.8 مليون دولار في أول ثلاثة أيام في الصالات وهذا الرقم هو الأعلى في تاريخ السينما على مستوى الكرة الأرضية إذ لم يسبق لأي فيلم أن تخطى الـ 500 مليون دولار إيرادات في نهاية أسبوع.

في العالم، أصبح Jurassic World ثاني فيلم يحصد أعلى الإيرادات في نهاية الأسبوع بعد فيلم Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 2 الذي حقق 314 مليون دولار.

هذا الإنجاز لفيلم Jurassic World الذي كلّف فقط 150 مليون دولار لإنتاجه، جعل شركة Universal Pictures في موقع متقدّم من حيث الإيرادات هذا العام. ففيلم Furious 7 الذي أنتجته الشركة المذكورة هذا العام تخطت إيراداته المليار و 510 مليون دولار و Jurassic World متوقّع أن تتخطى إيراداته بسهولة المبلغ المذكور.

أما بالنسبة للمخرج غير المعروف Colin Trevorrow الذي برصيده فقط فيلم واحد هو Safety Not Guaranteed قبل إخراجه Jurassic World والذي اختاره وراهن عليه المنتج Steven Spielberg بعد مشاهدة آخر مشهد من فيلمه المذكور، فأثبت اليوم أنه مخرج موهوب ستفتح له أبواب هوليوود. أما الممثل Chris Pratt الذي أحبه الجمهور العام الماضي في فيلم Guardians of the Galaxy، فدخل اسمه اليوم في لائحة ممثلي الفئة الأولى في هوليوود بعد النجاح الكبير لفيلم Jurassic World.