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بالفيديو: دايف غرول يكسر رجله على المسرح ويستمر في الغناء

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الإثنين 15-06-2015 14:23

تعرّض المغني Dave Grohl، نجم فرقة "فو فايترز" الأمريكية، لحادث مؤلم على المسرح في السويد حين سقط وكُسرت رجله أمام الجمهور.
ولم يتوقع الجمهور أن الحادثة ستكون قوية فبدأ يصفق للنجم البالغ من العمر 46 عاماً، لكن ردة فعل Dave وتعابير وجهه كشفت أن الألم لا يحتمل.
وبعد ذلك، ساد الصمت، فتحدث نجم الروك قائلاً: "أظن أن رجلي قد كُسرت"، إلا أنه وعد الجمهور أن يكمل الحفل حتى نهايته، واعتذر منهم مؤكداً العودة السريعة إلى المسرح لإكمال الحفل الذي حضره الآلاف.
اختفى Dave لوقت قصير للعلاج وعاد برجل مجبّرة وأكمل الحفل، وسط تصفيق هستيري من الجمهور.

 

 

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