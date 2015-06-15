محافظ الإسماعيلية يفتتح ملتقى التوظيف الأول بنقابة المهندسين الفرعية

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية،بمرافقة المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمي، السكرتير العام المُساعد، مراسم حفل افتتاح ملتقى التوظيف الأول، الذي نظمته نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور طارق النبراوي، النقيب العام لمهندسي مصر، والدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة السابق، والمهندس محمود عثمان أحمد عثمان، والأستاذ الدكتور عطية عارف، نقيب مهندسي الإسماعيلية، جاء ذلك خلال الاحتفال بإفتتاح ملتقى التوظيف الذي نظمته النقابة، بمشاركة عدد عشرون شركة، أتاحت العديد من فرص العمل والتوظيف والتدريب للمهندسين والفنيين، وحملة المؤهلات العليا، كما تم افتتاح المركز التكنولوجي والنقابة الإلكترونية لخدمات المهندسين، والتي تتيح تسهيل إجراءات الاشتراكات والتدريب، والرعايه الصحية والمعاشات، واستخراج كارنيه عضوية النقابة في الحال، كما تم افتتاح الجناح الفندقي الجديد بمقر النقابة.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بدور نقابه المهندسين، وأعضائها وإسهامتها مع المحافظة والأجهزة التنفيذية في مُختلف المحاور التنمويةـ مؤكداً على أهمية دور النقابات المهنية في خدمة المجتمع والبيئة .

ويذكر أنه قدحضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة النقابة، وعددٍ كبير من المهندسين والأعضاء وأسرهم .