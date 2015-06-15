أخبار عاجلة

وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد -
تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة -
وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028 -
شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي -
نائبة المحافظين تؤيد قرار محافظ دمياط بإغلاق المقاهي مبكرًا -
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ الإسماعيلية يفتتح ملتقى التوظيف الأول بنقابة المهندسين الفرعية

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يفتتح ملتقى التوظيف الأول بنقابة المهندسين الفرعية محافظ الإسماعيلية يفتتح ملتقى التوظيف الأول بنقابة المهندسين الفرعية

 شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية،بمرافقة المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمي، السكرتير العام المُساعد، مراسم حفل افتتاح ملتقى التوظيف الأول، الذي نظمته نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور طارق النبراوي، النقيب العام لمهندسي ، والدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة السابق، والمهندس محمود عثمان أحمد عثمان، والأستاذ الدكتور عطية عارف، نقيب مهندسي الإسماعيلية، جاء ذلك خلال الاحتفال بإفتتاح ملتقى التوظيف الذي نظمته النقابة، بمشاركة عدد عشرون شركة، أتاحت العديد من فرص العمل والتوظيف والتدريب للمهندسين والفنيين، وحملة المؤهلات العليا، كما تم افتتاح المركز التكنولوجي والنقابة الإلكترونية لخدمات المهندسين، والتي تتيح تسهيل إجراءات الاشتراكات والتدريب، والرعايه الصحية والمعاشات، واستخراج كارنيه عضوية النقابة في الحال، كما تم افتتاح الجناح الفندقي الجديد بمقر النقابة.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بدور نقابه المهندسين، وأعضائها وإسهامتها مع المحافظة والأجهزة التنفيذية في مُختلف المحاور التنمويةـ مؤكداً على أهمية دور النقابات المهنية في خدمة المجتمع والبيئة .

ويذكر أنه قدحضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة النقابة، وعددٍ كبير من المهندسين والأعضاء وأسرهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي