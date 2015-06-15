المحكمة تستعرض تقرير الطب الشرعي في قضية «خلية اللجان النوعية»

استعرضت المحكمة التي تنظر القضية المعروفة بـ ” خلية اللجان النوعية ” تقرير الطب الشرعي الموقع على المتهم ” محمد أشرف ” يفيد انه بمطالعة أسفل الساعد الأيسر فإنها اثار ليست لها طابع خاص أو دلالة وبالنسبة لمضي فترة طويلة على حدوثها فإن ذلك يجعل معرفة السبب و التاريخ متعذر فنياً وأضاف التقرير أنه وقت الكشف عليه لم يوجد ما يشير أو يؤيد الواقعة .

وتدخل عضو الدفاع عن ” أشرف ” مؤكداً للمحكمة يوم 9 أغسطس 2014 وأنه تم عرضه على الطب الشرعي في شهر نوفمبر الأمر الذي سيجعل من المتعذر إثبات تعرضه للتعذيب كما يؤكد , ليطالبه القاضي بتدوين ملاحظته وإبرازها في مرافعة الدفاع .

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل مواطن بإستخدام الأسلحة النارية والخرطوش و حيازة سيارات بلوحات معدنية مصطنعة، و إحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية مما أسفر عن إحتراق 3 سيارات، وأسندت اليهم كذلك تهمة إقتحام محطة وقود إمارات مصر وهددوا العاملين بها بإستخدام الأسلحة النارية وإحتجزوهم في محل بالبنزينة، وقاموا بحرقها بحرقها بعد فتح مسدسات البنزين لتفرغ محتوي التانكات ومن ثم إشعال النار فيها، وأيضا قام المتهمون بحرق السيارات المتوقفة بمحيط قسم شرطة مينا البصل بالاسكندرية، واسفر الحريق عن احتراق 2 سيارة شرطة، و2 سيارة متحفظ عليها بالقسم.وقام المتهمون أيضا بتفجير برجي كهرباء، أحدهما بالشيخ زايد، والاخر بمنطقة برك الخيام بكرداسة، وكذلك إشعال عدد من محولات الكهرباء بعدة أماكن.