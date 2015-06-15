الجباس: لا أنفي مفاوضات الزمالك معي.. وسأحسم مصيري قريبا

أكد محمد الجباس الشهير بـ"دودو" مهاجم نادي وادي دجلة ومنتخب مصر رغبة نادي الزمالك في الحصول على خدماته.

وأشار الجباس إلى أنه سيحسم مصيره بشأن الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل في الأيام القادمة بعد العودة من معسكر منتخب مصر.

وشارك الجباس أساسيا في فوز مصر على تنزانيا بثلاثية دون رد في مستهل مبارياتها بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال الجباس في تصريحات تلفزيونية لقناة (صدى البلد):"ما قيل عن انتقالي للزمالك كلام غير صحيح. جددت عقدي مع دجلة سنتين".

وأضاف "لا أنفي مفاوضات الزمالك، فلقد تحدثوا إلى ولا أعلم ما الذي سيحدث مستقبلا. مازلت أفكر في الأمر".

وأردف "رغبتي ورغبة نادي وادي دجلة ستحسمان الأمر. سأتخذ قراري في الفترة المقبلة. أنا فخور بكوني لاعبا في وادي دجلة وفخور أيضا باهتمام الزمالك بي".

وعن ما قاله المدير الفني للمنتخب كوبر للاعبين بعد انتهاء الشوط الأول بدون أهداف بين مصر وتنزانيا أوضح "كوبر قال لنا لا تستعجلوا، الفوز سيأتي في الشوط الثاني. أديتم أول 20 دقيقة بشكل جيد، لكن التركيز بدأ يقل نوعا ما مع نهاية الشوط الأول".