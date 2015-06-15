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اتحاد الكرة: القمة على الأرجح بشرم الشيخ .. والكأس سيستأنف بعد الدوري

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اتحاد الكرة: القمة على الأرجح بشرم الشيخ .. والكأس سيستأنف بعد الدوري اتحاد الكرة: القمة على الأرجح بشرم الشيخ .. والكأس سيستأنف بعد الدوري

يميل اتحاد كرة القدم المصري لإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم ٢١ يوليو المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وقال محمود الشامي عضو اتحاد الكرة:"مباراة القمة ستقام في مدينة شرم الشيخ بنسبة ٨٠%.".

وأضاف "اتحاد الكرة سيرسل لجنة لمعاينة الملعب يوم ١٢ يوليو أو قبل اللقاء بعشرة أيام للتأكد من جاهزية الاستاد لاستضافة المباراة".

وتابع في تصريحات إذاعية لإذاعة (الشباب والرياضة) "أن بطولة كأس ستقام فور نهاية الدوري، وسيتم ضغط المباريات بإقامتها كل ٣ أيام، مشيرا إلي أن المسابقة ستستكمل من دور الـ١٦".

وأتم "هناك اقتراح أيضا بإقامة مباراة السوبر في سبتمبر المقبل باستاد أسوان".

شاهد لقطات لاستاد شرم الشيخ

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