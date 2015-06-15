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رمضان صبحي.. ثاني أصغر لاعب في تاريخ منتخب مصر

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رمضان صبحي.. ثاني أصغر لاعب في تاريخ منتخب مصر رمضان صبحي.. ثاني أصغر لاعب في تاريخ منتخب مصر

دخل رمضان صبحي مهاجم الأهلي تاريخ منتخب من أوسع أبوابه. فلقد أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك مع الفراعنة.

شارك رمضان بديلا في مباراة مصر وتنزانيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 التي حسمها الفراعنة بثلاثية دون رد قبل أن يكمل عامه الـ18 بأيام قليلة.

وبمشاركته مع كتيبة المدرب هيكتور كوبر في المباراة، أصبح رمضان ثاني أصغر لاعب في التاريخ يلعب لأول مرة مع منتخب مصر بعد النجم السابق أحمد حسام ميدو.

رمضان من مواليد 27 يوينو 1997، وقد سطر أول مباراة دولية له مع الفراعنة وهو بعمر 17 سنة، 11 شهرا و18 يوما.

وكان ميدو نجم أياكس، مارسيليا، توتنام وروما السابق قد شارك لأول مرة مع وهو بعمر 17 سنة، 10 شهور و14 يوما. حين سجل هدفا في فوز الفراعنة وديا على الإمارات 2-1 يوم 6 يناير 2001، إذ ولد لاعب ومدرب الزمالك السابق يوم 23 فبراير 1983.

ويحتل أحمد فتحي نجم الإسماعيلي والأهلي السابق المركز الثالث في القائمة بمشاركته مع المنتخب لأول مرة وهو بعمر 18 سنة، شهر واحد و6 أيام.

فتحي شارك في فوز مصر وديا على الإمارات 2-1 يوم 16 ديسمبر 2002، وهو من مواليد 10 نوفمبر 1984.

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