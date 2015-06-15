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«البشير» يغادر جنوب إفريقيا عائداً إلى السودان

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«البشير» يغادر جنوب إفريقيا عائداً إلى السودان «البشير» يغادر جنوب إفريقيا عائداً إلى السودان

الرئيس السودانى عمر البشير

غادر الرئيس السوداني عمر حسن البشير جنوب إفريقيا قبل صدور قرار من محكمة بشأن اعتقاله بناء على طلب من المحكمة الجنائية الدولية.

وكان من المرتقب أن تصدر المحكمة العليا في بريتوريا قراراً بشأن ما إذا كان يجب على سلطات جنوب افريقيا تسليم البشير الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب.

وغادر البشير بعد أن زار جوهانسبرج للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي، وفقاً لـ”بي بي سي”، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في الخرطوم عقب وصول الرئيس السوداني.

و أصدرت محكمة في جنوب افريقيا قراراً بحظر مغادرة “البشير” مؤقتا حتى يتم بحث طلب اعتقاله.

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