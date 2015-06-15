تفكيك 3 عبوات هيكلية بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الامنية بالاشتراك مع خبراء المفرقعات والحماية المدنية بالإسماعيلية، من تفكيك 3 عبوات هيكيلية فى شارع شبين الكوم فى الإسماعيلية .

وكان اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من وكيل الحماية المدنية بتلقيه عدة بلاغات بوجود 3عبوات هيكلية بشارع شبين الكوم فى الإسماعيلية .

على الفور انتقل خبراء المفرقعات الى مكان البلاغات، وتم فرض كردون أمنى حول مكان البلاغات وتمشيط المنطقة، وتمكنوا من تفكيك 3 عبوات هيكيلية، الأولى تم تفكيها أمام الصندوق الاجتماعى للتنمية بالإسماعيلية والعبوتين الأخرتين تم تفكيكهما أمام مطعم شهير بالإسماعيلية بالقرب من نفق جمال عبدالناصر .