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تفكيك 3 عبوات هيكلية بالإسماعيلية

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تفكيك 3 عبوات هيكلية بالإسماعيلية تفكيك 3 عبوات هيكلية بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الامنية بالاشتراك مع خبراء المفرقعات والحماية المدنية بالإسماعيلية، من تفكيك 3 عبوات هيكيلية فى شارع شبين الكوم فى الإسماعيلية .

وكان اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من وكيل الحماية المدنية بتلقيه عدة بلاغات بوجود 3عبوات هيكلية بشارع شبين الكوم فى الإسماعيلية .

على الفور انتقل خبراء المفرقعات الى مكان البلاغات، وتم فرض كردون أمنى حول مكان البلاغات وتمشيط المنطقة، وتمكنوا من تفكيك 3 عبوات هيكيلية، الأولى تم تفكيها أمام الصندوق الاجتماعى للتنمية بالإسماعيلية والعبوتين الأخرتين تم تفكيكهما أمام مطعم شهير بالإسماعيلية بالقرب من نفق جمال عبدالناصر .

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