محافظ جنوب سيناء يطالب المواطنين برفع علم مصر على منازلهم فى 30 يونيو

>دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المصريين إلى رفع أعلام مصر فى ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: "فى 30 يونيو لازم كل بيت يرفع علم مصر".

وقال فودة خلال كلمته بمؤتمر جريدة الفجر المنعقد الآن تحت عنوان "مستقبل مصر يد واحدة ضد الإرهاب" بأحد الفنادق، إن التنمية تسير بشكل جيد فى محافظة جنوب سيناء، مؤكدا سيطرة القوات المسلحة على زمام الأمور بالمحافظة.

وأشار فودة إلى أنه صدر تعليمات برفع أسوار المحاكم وتركيب كاميرات مراقبة، لافتا إلى أن القوات المسلحة دعمت جنوب سيناء بمليار جنيه خلال هذا العام، وأن رئيس اروزراء إبراهيم محلب دعم كل النقاط الأمنية فى سيناء وقرر زيادة حوافز الموظفين فى جنوب سيناء لتصبح 300% بداية من العام المالى الجديد.

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