وزير التنمية المحلية: محافظة مطروح ستشهد اهتماما موسعا بالمشاريع التنموية

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن القيادة دون معاونة المجتمع المدنى لا تتمكن من تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح يعتمد على تلك المبادئ، وأن المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمة اهتماما موسعا ضمن أولويات الحكومة ومن ميزانية وزارة التنمية المحلية نفسها.

وأضاف لبيب، خلال كلمته بحفل افتتاح مستشفى الضبعة بمحافظة مطروح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى اهتمامه بمطروح لمرورها بظروف خاصة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن شباب المحافظة بذل جهدا مكثفا لإتاحة فرص عمل، وأنه متضامن معهم للعمل على توفير كل مطالبهم واحتياجاتهم.