أخبار عاجلة

وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد -
تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة -
وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028 -
شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي -
نائبة المحافظين تؤيد قرار محافظ دمياط بإغلاق المقاهي مبكرًا -
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التنمية المحلية: محافظة مطروح ستشهد اهتماما موسعا بالمشاريع التنموية

Google+ Print
وزير التنمية المحلية: محافظة مطروح ستشهد اهتماما موسعا بالمشاريع التنموية وزير التنمية المحلية: محافظة مطروح ستشهد اهتماما موسعا بالمشاريع التنموية
قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن القيادة دون معاونة المجتمع المدنى لا تتمكن من تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح يعتمد على تلك المبادئ، وأن المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمة اهتماما موسعا ضمن أولويات ومن ميزانية وزارة التنمية المحلية نفسها.

وأضاف لبيب، خلال كلمته بحفل افتتاح مستشفى الضبعة بمحافظة مطروح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى اهتمامه بمطروح لمرورها بظروف خاصة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن شباب المحافظة بذل جهدا مكثفا لإتاحة فرص عمل، وأنه متضامن معهم للعمل على توفير كل مطالبهم واحتياجاتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"