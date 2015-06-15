"علوم طنطا" تفتح باب القبول لدبلومة "الكيمياء الحيوية التحليلية"

أعلن الدكتور طارق فايد عميد كلية العلوم جامعة طنطا عن فتح باب القبول لدبلومة الكيمياء الحيوية التحليلية للعام الجامعى 2015/2016.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويعتمد نظام الدراسة بالدبلومة على نظام الساعات المعتمدة بواقع 30 ساعة موزعة على فصلين دراسيين حيث تقبل الدبلومة الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة طنطا أو من الجامعات المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات فى تخصص الكيمياء العامة أو الخاصة من شعب كيمياء نبات، كيمياء حيوان، كيمياء ميكروبيولوجى، والكيمياء الحيوية.
كما تقبل الدبلومة أيضا الحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجى كليات الطب البيطرى، والصيدلة، والزراعة.