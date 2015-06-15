"علوم طنطا" تفتح باب القبول لدبلومة "الكيمياء الحيوية التحليلية"

أعلن الدكتور طارق فايد عميد كلية العلوم جامعة طنطا عن فتح باب القبول لدبلومة الكيمياء الحيوية التحليلية للعام الجامعى 2015/2016.

ويعتمد نظام الدراسة بالدبلومة على نظام الساعات المعتمدة بواقع 30 ساعة موزعة على فصلين دراسيين حيث تقبل الدبلومة الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة طنطا أو من الجامعات المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات فى تخصص الكيمياء العامة أو الخاصة من شعب كيمياء نبات، كيمياء حيوان، كيمياء ميكروبيولوجى، والكيمياء الحيوية.

كما تقبل الدبلومة أيضا الحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجى كليات الطب البيطرى، والصيدلة، والزراعة.