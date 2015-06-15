محافظ أسيوط يشدد على توفير وسائل الحماية المدنية بجميع أسواق المحافظة‎

أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تعليماته المشددة لتوفير وسائل الحماية المدنية والإطفاء بمختلف أسواق المحافظة حفاظاً على سلامة المواطنين والمنشأت فى حالة حدوث اى حرائق مفاجئة نظراً للتجمعات الكبيرة بها وخاصة فى المواسم والأعياد التى تكثر بها حركة البيع والشراء .

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة يفيد نشوب حريق هائل بأحد مخازن الخردوات بمنطقة الصاغة القديمة بشارع القيسارية بغرب مدينة أسيوط .

وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية والاطفاء وسيارات الإسعاف الى مكان الحريق وتم السيطرة على الحريق من خلال تعزيز سيارات الإطفاء والتى تعدت 10 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذى التهم مخزن خردوات ملك المدعو حسن عمر عبد المالك والمنزل الموجود به المخزن المكون من 3 طوابق وإحتراق جميع محتوياته دون حدوث أى خسائر فى الأرواح .

وإنتقل الى موقع الحريق اللواء السيد سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد للوقوف على عملية السيطرة على الحريق والتأكد من عدم وجود أية خسائر بشرية نظراً لما تمثله تلك المنطقة من سوق تجارى به العشرات من المحال التجارية والمنازل المجورة .

وتم تحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة وجارى معرفة ملابسات الحريق من خلال تحريات المباحث .