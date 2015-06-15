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أصابة 4 فى تصادم سيارتان بطريق السخنة القطامية

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أصابة 4 فى تصادم سيارتان بطريق السخنة القطامية أصابة 4 فى تصادم سيارتان بطريق السخنة القطامية

15 يونيو 2015 | 1:06 مساءً

أرشيفية

شهد طريق السخنة القطامية إتجاه السويس صباح اليوم تصادم سيارتان ملاكي مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص وتوقف الطريق قرابة 10 دقائق.

تلقي اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أخطاراً من أدارة تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم بين سيارتان ملاكي ” 9126 وج ” مع سيارة “2481 ق ا ج” بطريق السخنة القطامية بالقرب من منطقة واحة محمد مما أسفر عن أصابة 4 اشخاص بكسور وجروح قطعية.

قال مصدر أمني فى تصريحات خاصة أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي بالقاهرة وأعادة الحركة المرورية للطريق مرة أخري بشكل طبيعي بعد رفع مخلفات الحادث وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

2015-06-15

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