أخبار عاجلة

وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد -
تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة -
وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028 -
شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي -
نائبة المحافظين تؤيد قرار محافظ دمياط بإغلاق المقاهي مبكرًا -
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم تماثيل يشتبه في أثريتها بسوهاج‎

Google+ Print
ضبط 6 أشخاص بحوزتهم تماثيل يشتبه في أثريتها بسوهاج‎ ضبط 6 أشخاص بحوزتهم تماثيل يشتبه في أثريتها بسوهاج‎

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البلينا، بعد مطاردة 6 أشخاص يستقلون سيارة أجرة بيضاء اللون، من إلقاء القبض عليهم، وبحوزتهم تماثيل يشتبه في كونها قطع أثرية.

وكان اللواء إبراهيم صابر، قد تلقى بلاغ من الرائد محمد أبو العطا، رئيس مباحث البلينا، يفيد إلقاء القبض على 6 أشخاص، يشتبه في تهريبهم للأثار، وذلك  بعد أن تمت مطاردتهم أثناء استقلالهم لسيارة أجرة بيضاء اللون، بالقرب من المنطقة الأثرية من ناحية قرية الغابات، وذلك بعد أن اصدمت سيارتهم بشجرة على جانب الطريق، وبتفتيش السيارة، تم العثور على قطع  يشتبه في كونها قطع أثرية، وتم تحريز المضوبطات، وتحرير محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا