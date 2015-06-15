ضبط 6 أشخاص بحوزتهم تماثيل يشتبه في أثريتها بسوهاج‎

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البلينا، بعد مطاردة 6 أشخاص يستقلون سيارة أجرة بيضاء اللون، من إلقاء القبض عليهم، وبحوزتهم تماثيل يشتبه في كونها قطع أثرية.

وكان اللواء إبراهيم صابر، قد تلقى بلاغ من الرائد محمد أبو العطا، رئيس مباحث البلينا، يفيد إلقاء القبض على 6 أشخاص، يشتبه في تهريبهم للأثار، وذلك بعد أن تمت مطاردتهم أثناء استقلالهم لسيارة أجرة بيضاء اللون، بالقرب من المنطقة الأثرية من ناحية قرية الغابات، وذلك بعد أن اصدمت سيارتهم بشجرة على جانب الطريق، وبتفتيش السيارة، تم العثور على قطع يشتبه في كونها قطع أثرية، وتم تحريز المضوبطات، وتحرير محضر بالواقعة.