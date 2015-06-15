طلقة نارية تخترق منزل عقيد شرطة سابق ومرشح برلماني بسوهاج‎

حررت وحدة مباحث قسم شرطة البلينا، محضر يُفيد باختراق طلقة نارية، لأحد منافذ منزل عقيد شرطة بالمعاش، ومُرشح سابق بالانتخابات البرلمانية .

> وكان اللواء إبراهيم صابر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من رئيس مباحث قسم شرطة البلينا، يفيد تقدم “نور. أ. أ”، عقيد شرطة بالمعاش، ومرشح سابق بالبرلمان، ويُقيم بمنطقة شارع البحر الأعظم المواجه لمركز دار السلام من الناحية الغربية، ويفصلهما نهر النيل، قد تقدم ببلاغ يفيد اختراق طلقة نارية، لإحدى نوافذ مسكنه بدون أي إصابات بشرية.

وأشارت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى وجود خصومة ثأرية بين بعض العائلات، وذلك بقرية أولاد سالم بمركز دار السلام، ونتج عنها قيام أحد الأطرف بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.