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بلومبرج: المرحلة الأولى لتطوير تخزين القمح توفر 200 مليون دولار

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بلومبرج: المرحلة الأولى لتطوير تخزين القمح توفر 200 مليون دولار بلومبرج: المرحلة الأولى لتطوير تخزين القمح توفر 200 مليون دولار

أرشيفية

قال الرئيس التنفيذى لشركة بلومبرج جرين القائمة على تحديث أساليب تخزين القمح فى لـ “رويترز”، إن المرحلة الأولى من المشروع ستوفر لمصر 200 مليون دولار سنويا. وفى ديسمبر وقعت بلومبرج جرين وهى شركة عائلية متخصصة فى أنظمة تخزين الغذاء فى الأسواق الناشئة عقدا بقيمة 28 مليون دولار مع وزارة المصرية لتحديث أساليب تخزين القمح فى 93 موقعا فى مصر.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تحديث 105 صوامع غلال مفتوحة (شونة) بأحدث الأنظمة العالمية للتخزين. وقال ديفيد بلومبرج الرئيس التنفيذى لبلومبرج جرين فى الشرق أوسط وأفريقيا لرويترز أمس الأحد، إن تحديث أنظمة التخزين سيقلص الفاقد فى كل صومعة يشملها التطوير إلى أقل من 5% من أكثر من 40% من المحصول، وتشمل المرحلة الثانية تحديث 207 صوامع غلال مفتوحة أخرى. وجاء فى بيان مشترك لبلومبرج ووزارة التموين أن مشروع تطوير الصوامع “يتيح للقائمين عليه إمكانية فحص وتجفيف وتنظيف وتصنيف أنواع القمح المختلفة”.

وأضاف البيان “كما يتيح المشروع أيضا إمكانية المعالجة الأولية لحوالى 3.7 مليون طن مترى من القمح سنويا مع توفير مساحة تخزينية ثابتة جديدة تتسع لحوالى 750 ألف طن مترى من القمح”. ولطالما شكا المزارعون من أن معظم محصولهم يضيع بعد تسليمه إلى “الشون” الحكومية وهى عبارة عن مساحات مفتوحة من الأراضى لا يحميها سوى الأسلاك الشائكة، وتتغذى الطيور على القمح وهو ما يدفع بعض الموظفين إلى خلطه بالصخور لتعويض فاقد الكمية.
> رويترز

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