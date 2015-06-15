إيناس مكى: أخى أحمد بخير وتعرضه لسطو مسلح شائعة مزعجة

نفت الفنانة إيناس مكى فى تصريح لها ، ما تداوله بعض رواد الفيس بوك منذ قليل عن تعرض شقيقها النجم أحمد مكى، لحادث مفزع راح ضحيته، لافتة إلى أن شقيقها فى منزله حالياً ويتابع هذه الأيام عمليات مونتاج الجزء الخامس من مسلسله الشهير “الكبير أوى”، والمقرر عرضه بعد أيام مع بدء حلول شهر رمضان، لافتة إلى أن هذه الأقاويل ما هى إلا شائعة مزعجة، هدفها الأول محاولة إدخال القلق والرعب فى قلوب أهله وأصدقائه. وكانت بعض الشائعات إنتشرت منذ قليل عن تعرض النجم أحمد مكى، لسطو مسلح راح ضحيته، بعد أن أطلق عليه مسلحون مجهولون النار بعدما سرقوا سيارته.