الأسهم اليابانية تغلق مستقرة بفعل مخاوف اليونان

أغلقت الأسهم اليابانية دون تغير يذكر فى معاملات هزيلة، اليوم الاثنين، بفعل إحجام عن الشراء نتيجة للمخاوف من عدم إحراز تقدم بين اليونان ودائنيها، والحذر قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ” البنك المركزى الأمريكى” .

وتراجع مؤشر نيكى القياسى 0.1% إلى 20387.78 نقطة لكنه تعافى من أدنى مستوى للجلسة 20205.10 نقطة ليمحو معظم خسائره مع استمرار تفاؤل المستثمرين بشأن اتجاه السوق عموما.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستقرا عند 1651.92 نقطة ليعوض خسارة سابقة بلغت 0.8%، واستقر كذلك مؤشر جيه.بى.اكس-نيكى 400 عند 14904.91 نقطة. وبلغت قيمة المعاملات أدنى مستوى منذ أوائل أبريل، وبما يقل نحو 20% عن متوسط المائة يوم الأخيرة.