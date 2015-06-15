الإدارية العليا تؤجل الطعن على حكم وقف بث قناة الجزيرة لـ27 سبتمبر المقبل

قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة دفاع الحكومة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، لجلسة 27 سبتمبر المقبل للاطلاع والرد .

وتضمن الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 50297 لسنة 65 ق بجلسة 3 سبتمبر 2014، أن المحامى ممدوح تمام حصل على هذا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر والتى تبث على القمر الصناعى نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة إعلامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.

وأضاف الطعن، أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون والخطأ فى تطبيقه، كما أن الثابت من الأوراق أن ممدوح تمام قد أقام الدعوى من أجل الحكم له بالطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى، ولما كان المختص قانونًا بتنفيذ الحكم هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة إعلامية، فإنه وفقًا للقانون فإن ضم رئيس مجلس الوزراء بصفته فى الحكم المطعون فيه غير قانونى، حيث إن رئيس الوزراء ليس له صفة فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها، وهو أيضًا ليس جهة تنفيذ الحكم، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء، وحيث إنه تم إبداء هذا الدفع أمام محكمة أول درجة إلا أنها رفضته، الأمر الذى تكون معه أسباب الحكم المطعون فيه قد عارها القصور فى التسبيب واعترى الحكم عيب المخالفة الصارخة لأحكام القانون، وشابه الخطأ الجسيم فى تطبيقها برفض الدفع المقدم من الدولة، مما يجدر معه إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير صفة وفى الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا.

ووصف الطعن المحكمة بأنها متناقضة، حينما قالت فى أسباب رفضها للشق المستعجل فى الدعوى أن القناة مارست دورها فى إظهار الحقيقة وفقا لميثاق الشرف الإعلامى، ولم تخالف الضوابط المقررة ثم غيرت وجهة نظرها فى القناة حينما فصلت بوقف بثها فى الشق الموضوعى. مجلس الدولة قناة الجزيرة قناة الجزيرة القطرية الادارية العليا وقف قناة الجزيرة