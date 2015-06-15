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برنامج لتحسين مهارات القراءة والكتابة للصفوف العليا بالبحيرة

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برنامج لتحسين مهارات القراءة والكتابة للصفوف العليا بالبحيرة برنامج لتحسين مهارات القراءة والكتابة للصفوف العليا بالبحيرة
قام اليوم الاثنين الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التعليم بمحافظة البحيرة، ومعه مسئول وحدة القرائية للمديرية المركزية ومسئول وحدة القرائية بإدارة بندر دمنهور بالمرور على مدرسة الحديثة بنات بدمنهور، وذلك لمتابعة تنفيذ برنامج تدريب تحسين مهارات القراءة والكتابة للصفوف العليا، حيث تم تجهيز عدد خمس قاعات، والذى يستهدف تدريب 187 متدربا 4 معلمين لتنفيذ البرنامج العلاجى من 20/7/2015 وحتى مدة خمسة أسابيع للتلاميذ الذين لم يجيدوا القراءة والكتابة فى اختبار القرائية الذى عقد على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أكد التداوى أهمية هذا التدريب باعتباره الداعم الأساسى للعملية التعليمية، حيث إنه موجه مباشرة إلى طلبة رياض الأطفال، وكذا المرحلة الابتدائية، وهى المرحلة التى تكاد أن تكون نسبة التسرب بها منعدمة، ولابد من بث حب الطلاب للمدرسة وعودة المدرسة إلى دورها الأساسى، وذلك لمنع تسرب الطلاب.

كما أكد أيضاً أن هذه المرحلة هى مرحلة بناء وطننا الغالى والذى لابد أن نتكاتف فيه جميعاً ونتسارع فى بنائه.

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مصر 365

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