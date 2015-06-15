بالصور.. هدم 35 كافيتريا ومطعما مخالفا فى حملة لإزالة الإشغالات بالسويس

شنت قوات الشرطة بالسويس، بقيادة اللواء طارق الجزار مدير الأمن، وقيادات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، فى وقت مبكر صباح اليوم الاثنين، أكبر حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بكورنيش السويس الجديد وبالطريق الرئيسى لمنطقة بور توفيق المطل على خليج السويس.

وقامت قوات الأمن بإزالة التعديات والمطاعم والكافتيريات الموجودة على الأرصفة، والصادر قرار وأحكام قضائية بإزالتها وبلغ عدد حالات الإزالات 35 كافيتريا ومطعما.

واستعانت قوات الأمن بأكثر من 5 لوادر و6 سيارات من قوات الأمن فضلا عن قوات إدارة المرور وضباط المباحث الجنائية بوجود جميع قيادات مديرية الأمن.

وقال اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن حملة إزالة التعديات والإشغالات تأتى تنفيذا للقانون وتطبيقا للقرارات الصادرة بالإزالة.

أضاف أنهم لن يمحوا لأحد بمخالفة القانون وكل المواطنين سواسية ولا تمييز لأحد وأن كل ما تردد أن حملة الإشغالات تم تأخيرها بعد الضط عليهم من قبل بعد أصحاب المحالات التجارية الكبيرة غير صحيح والدليل هو على أرض الواقع بمنطقة الكورنيش بعد إزالة كل المخالفات.

تابع مدير الأمن أنه سيكون هناك حملة متابعات لإزالة الإشغالات والتعامل بقوة القانون مع كل شخص يحاول عودة المخالفات مرة أخرى، موضحا أن هذه الحمالات تأتى تنفيذاً لسياسة الوزارة وخطة المديرية بشأن التصدى الحازم لكل صور الخروج عن الشرعية والقانون وفرض سطوة القانون وهيبة الدولة متمثلاً فى تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة أن القوات تمكنت من إزالة مخالفات خلال الأسابيع الماضية بطول خط السكة الحديد بحى الأربعين ومنازل سكنية على أراضٍ زراعية وتعديات على أراضٍ تابعة لمديريات خدمية بحى الجناين وهدم أكشاك ومحلات تجارية بطريق الأدبية والسخنة.

كانت أعلنت مديرية أمن السويس نجاح القوات وضباط المباحث وإدارة المرافق بأحياء السويس الخمسة خلال شهر مايو من إزالة 700 حالة تعدٍ على أراضى الدولة.



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أزالة محل أطعمة شهير بالسويس



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مرور السويس وكمية أمني خلال الحملة



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جانب من حملة الازالات



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القوات المشاركة فى الحملة



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أزالة المخالفات



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قوات الامن والاشراف على الحملة



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هدم الكافتيريات المخالفة



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كمين أمني حول الكورنيش



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سور محالات الكورنيش الخلفي بعد الحملة

بالصور.. "أمن السويس" يشن حملة لإزالة الكافتيريات المخالفة بالكورنيش

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