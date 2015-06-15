محافظ المنيا يكلف الوحدات المحلية بإنهاء أعمال مزلقانات السكة الحديد

كلف اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بإنهاء كل الأعمال ذات الطبيعة الطرقية من رصف وإضاءة الطرق المؤدية لمزلقانات السكة الحديد وإزالة الأكشاك التى تعوق عملية تطوير المزلقانات، مع حصر كل الإشغالات بالأسواق العشوائية والباعة الجائلين والتى تمثل خطرا داهما فى حجب الرؤية وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل وشركة الكهرباء.

كما كلف مدير مديرية الأوقاف بحصر كل الزوايا (أهالى) والمقامة على الطريق، ووجه بضرورة وضع لافتات تحذيرية وعلامات إرشادية عند مداخل المزلقانات للفت نظر وانتباه السائقين، حرصاً على حياة المواطنين مع إنارة مداخل ومخارج المزلقان بصفة مستمرة لوضوح الرؤية لسائقى المركبات ليلاً تفادياً لوقوع حوادث بالتنسيق مع شركة الكهرباء وتعيين أفراد حراسة من قوة إدارة المرور على المزلقانات لتفادى أى احتكاك بين سائقى المركبات وعامل المزلقان والتى تتمثل بفتح البوابات بالقوة بعد غلقها.

وشدد المحافظ على مراجعة كل الكبارى المطلوب توسعة لها أو إحلالها وتجديدها وإعداد المقايسة اللازمة لها مع قيام السكة الحديد بالالتزام بالنفقات المالية حالة التوسعة أو التجديد، مؤكدا ضرورة إزالة كل المعابر العشوائية التى تتم فوق خطوط السكة الحديد دون موافقة الهيئة مما يمثل خطراً على حركة القطارات.

من جانبه قال عبد الناصر الدمياطى السكرتير العام للمحافظة، إن هناك اجتماعات مستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الأوقاف والموارد المائية والرى وهيئة الطرق والكبارى لمناقشة إجراءات تطوير وتأمين مزلقانات السكة الحديد وكيفية مواجهة جميع المشاكل التى تعترض تطويرها وفقاً للخطة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير مزلقانات السكك الحديدية سعياً لزيادة عوامل الأمان وتقليل نسب الحوادث عليها.