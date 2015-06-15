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المهرجان الدولى للفيلم بالدار البيضاء يختار أربعة نجوم مصريين لتكريمهم

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المهرجان الدولى للفيلم بالدار البيضاء يختار أربعة نجوم مصريين لتكريمهم المهرجان الدولى للفيلم بالدار البيضاء يختار أربعة نجوم مصريين لتكريمهم


> وقع إختيار المهرجان الدولى للفيلم الروائى القصير والشريط الوثائقى على أربعة نجوم مصريين لتكريمهم فى دورته العاشرة، والتى ستنطلق يوم 8 أغسطس وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.

النجوم المصريون الذين وقع إختيار المهرجان عليهم لتكريمهم هم: النجمان مصطفى شعبان وفاروق الفيشاوى والنجمتان غادة عبد الرازق ونيللى كريم، وسبب تكريمهم كما أكد رئيس المهرجان المخرج محمد المشترى، هو مسارهم الفنى المتميز وعطاؤهم فى السينما والدراما، بالإضافة لنجوميتهم وشعبيتهم الطاغية بالمغرب.

يذكر أن المهرجان الدولى للفيلم الروائى القصير والشريط الوثائقى، كان قد كرم فى دورته التاسعة النجوم داليا البحيرى وسمية الخشاب والفنان الراحل حسن مصطفى والنجم الشاب محمد رمضان.

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