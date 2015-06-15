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تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بقضية خلية السويس لـ25 يوليو لمرافعة النيابة

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تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بقضية خلية السويس لـ25 يوليو لمرافعة النيابة تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بقضية خلية السويس لـ25 يوليو لمرافعة النيابة
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وبحضور المستشار ضياء عابد المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر أحمد جاد، تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس"،لاتهامهم باستهداف قناة السويس، لجلسة 25 يوليو القادم لمرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى طلبات الدفاع التى تمثلت فى نقل بعض المتهمين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وكذلك بعض الشكاوى من المتهمين بالتعامل داخل سجن العقرب شديد الحراسة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.
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