«ميريهان حسين» لم تلفت الأنظار إعلامياً!

رغم أنها ظهرت في أحد برامج اكتشاف المواهب وحققت نجاحاً لافتاً وقتها، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق النجاح ذاته في الفن، حيث شاركت في عدد قليل من الأعمال السينمائية والدرامية، ولكنها لم تترك بصمة، ولم تجذب الأنظار إليها، تماماً مثلما هو الحال في المجال الجديد الذي دخلته منذ فترة بسيطة، وهو تقديم البرامج. فمن خلال عدة حلقات لم تستطع الفنانة الشابة «ميريهان حسين» أن تلفت الأنظار إليها أو تقنع الناس بموهبتها في التقديم التليفزيوني في برنامج اكتشاف المواهب، الذي تشارك في تقديمه مع الإعلامي «إلهامي مقار» تحت عنوان «لسة هنغني»، والذي يعرض بشكل أسبوعي على شاشة النهار. ويبدو ذلك جليّاً في إحدى حلقات البرنامج التي استضافت فيها «ميريهان» نجوم الفن الشعبي: أوكا، وأورتيجا، وشحتة كاريكا، حيث كانت تسأل على استحياء من دون أي تدخل مهم من جانبها، فيما تركت إدارة الحوار بشكل كامل تقريباً للإعلامي «إلهامي مقار» ومحاورة الضيوف الثلاثة، والحديث عن حياتهم الخاصة وعملهم في الغناء الشعبي.