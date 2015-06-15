النيابة تحقق مع شاب متهم بحيازة 100 ألف صاروخ ألعاب نارية بالدرب الأحمر

بدأ علاء ربيع مدير نيابة الدرب الأحمر، صباح اليوم الاثنين، التحقيق مع شخص بحوزته 100 ألف صاروخ من الألعاب النارية بدون ترخيص.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، تمكنوا من ضبط عاطل "س.ع.ا" حاصل على دبلوم صناعى، أثناء تواجده بشارع بور سعيد دائرة القسم، وتبين من خلال تفتيش المتهم حيازته لـ مائة ألف صاروخ، وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد شحنها لمحافظة المنيا والاتجار بها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .

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