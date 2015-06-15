مباحث الجيزة: إرهابيون زرعوا 6 قنابل تحتوى على tnt أسفل أبراج أوسيم

أفاد مصدر أمنى بمباحث الجيزة، بأن انفجار أبراج أوسيم تم بواسطة زرع 6 قنابل شديدة الانفجار، وتحتوى على مادة tnt شديدة الانفجار.

وأضاف المصدر، أن المعاينة الأولية أثبتت أن إرهابيين تسللوا لمنطقة زراعية قريبة من منطقة الدائرى وزرعوا العبوات الناسفة، وقاموا بتفجير الأبراج عن طريق الاتصال بالهاتف المحمول عن بعد.

وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن تكثف تحرياتها حول الواقعة، وتم الاستماع لعدد من شهود العيان.

>وكانت منطقة أوسيم شهدت سقوط 3 أبراج نتيجة زرع عبوات ناسفة تسبب فى سقوط الأبراج.

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