وزير التجارة يفوض محمد سلام لحل أزمة انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

قال مصدر بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبد النور، أوفد محمد سلام وكيل أول الوزارة والمفوض من قبل الوزير فى بعض اختصاصات الغرفة التجارية لحل أزمة فرز صناديق اختراع انتخابات الغرفة بكفر الشيخ بعد توقف عمليات الفرز فجر اليوم، وتم تشميع 4 صناديق لم يتم فوزهم من بين 12 صندوقا أدلى بهم أعضاء الغرفة التجارية بأصواتهم فى 12 لجنة بمدن المحافظة.

وكان أحد المرشحين وقريب مرشح آخر افتعلا أزمة أمس فى محاولة منهما لإعادة فرز الصناديق، وتم منع مديرة الإدارة العامة للغرف التجارية من دخول الغرفة التجارية لحضور عمليات الفرز وبعد استدعاء الأمن دخلت فى حجرة مدير الغرفة التجارية فى موقف الأول من نوعه من قبل أحد المرشحين ويحاول قريب أحد المرشحين فرض رأيه بإعادة فرز الصناديق الـ8 التى تم فرزها على مدار أكثر من 30 ساعة كاملة.

يذكر أن موفد وزير التجارة والصناعة أمامه أمران، إما الرضوخ للضغوط التى يمارسها قريب أحد المرشحين لإعادة فرز الـ8 صناديق بالإضافة لفرز الـ4 صناديق المتبقية منذ أمس، وتم تشميعها بعد شعور لجنة الفرز بالإرهاق أو فرز الصناديق الـ4 المتبقية فقط وإعلان النتيجة.