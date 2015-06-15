محافظ الشرقية يشارك فى جلسة برلمان الشباب بمكتبة مصر العامة

شارك الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية اليوم، جلسة برلمان الشباب التى عقدت بمكتبة مصر العامة.

وأعرب المحافظ فى بداية الجلسة عن سعادته لمشاركتهم الجلسة وطرح ومناقشة أفكارهم من أجل تنمية المحافظة، ودارت أسئلة الطلائع والشباب عن أهم الموضوعات التى تشغل أفكارهم وتدور فى رؤوسهم، وكانت أهم الأسئلة تدور حول العملية التعليمية والدروس الخصوصية ومعاناة الطلاب من تعنت بعض المدرسين معهم بسبب درجات أعمال السنة.

كما دارت أسئلة حول المدارس والمبانى القديمة والآيلة للسقوط وكيف تتصرف فيها المحافظة، كما تسأل الطلائع عن خطة المحافظة للقضاء على مشكلة القمامة والمشروعات المستقبلية لمواجهتها ونقص الطاقة، وأيضا لماذا لم يتم وضع الشرقية على الخريطة السياحية، وماذا فعلت المحافظة من أجل منطقتى صان الحجر وتل بسطة لجلب السياح، وعن قرية الفروسية وأين سيكون مقرها الجديد، وتسأل الطلائع عن الإرهاب وماذا انتاب محافظة الشرقية من التفجيرات الأخيرة وكيف سيتم القضاء عليها.

من جانبه، قال محمد مجدى المتحدث الإعلامى للبرلمان، إن الشباب تقدموا بطلب للمحافظة بحضور عدد منهم من كل مركز مجلس تنفيذى المحافظة، ووافق المحافظ بعد عرض الطلب على مجلس تنفيذى المحافظة، ومن ضمن الأسئلة التى وجهها الطلائع للمحافظ طلب تحويل قرية الإخيوة مركز الحسينية إلى مدينة خصوصاً وأنها تمتلك كل المقومات والصلاحيات أن تكون مدينة، ووعد المحافظ بدراسة الموضوع والعرض على تنفيذى المحافظة لاتخاذ اللازم.