قيادات الداخلية يتفقدون محطة مترو السادات تمهيدا لافتتاحها

قام اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى واللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات واللواء أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة واللواء سامى يوسف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية وممثل عن القوات المسلحة بجولة ميدانية لمتابعة انتهاء الأعمال النهائية لمحطة السادات لمترو الأنفاق.

تم خلال الجولة مراجعة الإجراءات المتبقية ومراجعة الملاحظات فى الحماية المدنية وحث العاملين على سرعة الانتهاء منها.

وتفقد اللواء السيد جاد الحق الخطط الأمنية الموضوعة والإجراءات التأمينية للمداخل والمخارج لمحطة السادات لمترو الأنفاق وراجع الأمور المتعلقة بالحماية المدنية لسرعة تنفيذها والانتهاء منها فى أسرع وقت.



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اللواء السيد جاد الحق على مخرج مترو السادات



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جانب من الجولة



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مساعد الوزير لشرطة النقل وقيادات الداخلية داخل مترو السادات