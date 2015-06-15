البنتاجون : نجاح غارة جوية على أحد قادة تنظيم القاعدة بليبيا

قال مسؤولون أمريكيون، مساء أمس الأحد، إن الولايات المتحدة شنت غارة جوية فى ليبيا أول أمس السبت، استهدفت أحد قادة تنظيم القاعدة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” ستيف وارين بأن القوات الأمريكية تعتقد أن الغارة كانت ناجحة وأصابت الهدف غير أنه رفض الإدلاء باسم العنصر الإرهابى الذى تم استهدافه.

ولم يعلن المسؤول الأمريكى عن الموقع الذى تم فيه تنفيذ الغارة فى ليبيا أو أنها كانت قد تمت بطائرة بدون طيار، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عسكريون أمريكيون داخل ليبيا.

وأضاف وارين أن الولايات المتحدة لاتزال تجرى تقييما لنتائج الغارة.

وقال جيمس بريندل المتحدث باسم البنتاجون لشبكة “ايه بى سى” التلفزيونية الأمريكية إن الولايات المتحدة نفذت هذه العملية وفقا للقانون الدولى ومع احترام السيادة الليبية.

وكانت أنباء قد أشارت إلى أن الحكومة الليبية قد أعلنت عن مقتل الجهادى الجزائرى مختار بلمختار، الذى أعلن ولاءه لتنظيم القاعدة، مع مجموعة من الليبيين التابعين لإحدى المجموعات الإرهابية بشرق ليبيا، فى غارة جوية أمريكية.