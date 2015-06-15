أخبار عاجلة

وزير البيئة: 66 مصنعا لتدوير القمامة في حاجة لإحلال وتجديد -
تدهور الحالة الصحية لسيدة العاشر المُضربة.. واستدعاء وزير القوى العاملة -
وزير الكهرباء: إنتاج 4800 ميجاوات من محطة الطاقة النووية في 2028 -
شباب «المحافظين» يشارك في برنامج إعداد الكوادر بالمركز الأولمبي -
نائبة المحافظين تؤيد قرار محافظ دمياط بإغلاق المقاهي مبكرًا -
أستيقظ من نومه ولم يقل لزوجته " صباح الخير " فرفعت دعوي خلع -
عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البنتاجون : نجاح غارة جوية على أحد قادة تنظيم القاعدة بليبيا

Google+ Print
البنتاجون : نجاح غارة جوية على أحد قادة تنظيم القاعدة بليبيا البنتاجون : نجاح غارة جوية على أحد قادة تنظيم القاعدة بليبيا

قال مسؤولون أمريكيون، مساء أمس الأحد، إن الولايات المتحدة شنت غارة جوية فى ليبيا أول أمس السبت، استهدفت أحد قادة تنظيم القاعدة.

 وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” ستيف وارين بأن القوات الأمريكية تعتقد أن الغارة كانت ناجحة وأصابت الهدف غير أنه رفض الإدلاء باسم العنصر الإرهابى الذى تم استهدافه.

ولم يعلن المسؤول الأمريكى عن الموقع الذى تم فيه تنفيذ الغارة فى ليبيا أو أنها كانت قد تمت بطائرة بدون طيار، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عسكريون أمريكيون داخل ليبيا.

وأضاف وارين أن الولايات المتحدة لاتزال تجرى تقييما لنتائج الغارة.

وقال جيمس بريندل المتحدث باسم البنتاجون لشبكة “ايه بى سى” التلفزيونية الأمريكية إن الولايات المتحدة نفذت هذه العملية وفقا للقانون الدولى ومع احترام السيادة الليبية.

وكانت أنباء قد أشارت إلى أن الليبية قد أعلنت عن مقتل الجهادى الجزائرى مختار بلمختار، الذى أعلن ولاءه لتنظيم القاعدة، مع مجموعة من الليبيين التابعين لإحدى المجموعات الإرهابية بشرق ليبيا، فى غارة جوية أمريكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"