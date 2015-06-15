وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء ووزير الدفاع بحلول شهر رمضان المبارك (تحديث)

بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء نص برقية وزير الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لسيادتكم بأخلص التهانى وأصدق الأمانى، وإننا إذ نقف بكل الإجلال والتقدير أمام تلك المناسبة المباركة بقلوب مطمئنة لنستمد منها القيم السامية، وتدفعنا إلى المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية وشعبنا العظيم.. سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم، وأن يُعيده على سيادتكم بالخير واليمن والبركات".

كما بعث مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كان نصها :"يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لسيادتكم والإخوة والأبناء قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة الباسلة بأخلص التهانى وأصدق الأمانى.. سائلين المولى العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درعاً للوطن ولأمتنا العربية والإسلامية، وانتصارا لقيم الحق والعدل، فى ظل مسيرة البناء والتقدم التى تشهدها مصرنا الغالية".

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أن نبعث لسيادتكم والإخوة والأبناء قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة الباسلة بأخلص التهانى وأطيب الأمانى.. سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً للدفاع عن أمن واستقرار مصرنا الغالية وشعبنا العظيم".

>وهنأ اللواء مجدى عبدالغفار، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما بعث الوزير ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم جاء بها :- "إننا إذ نستقبل هذا الشهر المبارك بقلوب مؤمنة تؤكد سماحة ديننا الحنيف وقيمه السامية التى تهدينا إلى مكارم الأخلاق، وتدفعنا إلى تقديم كل غالى ونفيس لدحر جماعات الجهل والضلال، والتى تسعى إلى زعزعة العقيدة الإيمانية الراسخة فى قلب وعقل المصريين، وكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين، لينعم شعبنا الأبى وأمتنا العربية بالأمن والرخاء تحت قيادة إبن مصر البار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ".

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