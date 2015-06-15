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سقوط 3 أبراج كهرباء "ضغط عالى" بقنابل إرهابيين فى أوسيم بالجيزة

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سقوط 3 أبراج كهرباء "ضغط عالى" بقنابل إرهابيين فى أوسيم بالجيزة سقوط 3 أبراج كهرباء "ضغط عالى" بقنابل إرهابيين فى أوسيم بالجيزة
شهدت قرية البراجيل التابعة لمركز أوسيم، فجر اليوم، سقوط 3 أبراج كهرباء للضغط العالى، إثر قيام إرهابيين بوضع عبوات ناسفة فى قاعدة الأبراج مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن عدة مناطق بالجيزة.

انتقل على الفور عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة، واللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى ويقوم خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة.

كان الأهالى قد استيقظوا فجر اليوم على سماع دوى انفجارات شديدة وتبين أن مجهولين قاموا بزرع عبوات ناسفة بقاعدة 3 أبراج كهرباء للضغط العالى وتفجيرها مما أدى إلى سقوط الأبراج.

وبإخطار اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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