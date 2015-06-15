وزير الإسكان يقرر رفع كفاءة العمارات المنشأة من 20 عاما

فاجأ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى جهاز مدينة الشروق، بزيارة المدينة، فى إطار جولاته المفاجئة فى المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى، وذلك لتفقد أعمال التطوير بها، والوقوف على الخدمات المقدمة لسكان المدينة، خاصة مياه الشرب.

وطالب الوزير أثناء تفقده لأعمال تطوير الأحياء القديمة، بتعاون المواطنين مع جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لصيانة مواسير الصرف الصحى، خاصة للعمارات التى مر على إنشائها 20 عاما، وذلك بعدما قام الجهاز برفع كفاءة 350 عمارة حتى الآن، وجار تنفيذ باقى العمارات، بتكلفة 25 مليون جنيه بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، تنتهى 31 ديسمبر المقبل.

وقال الوزير لعدد من سكان المدينة، خلال جولته، إن الهيئة حريصة على رفع كفاءة الأحياء الفقيرة، على مستوى المدن الجديدة، التى مر على إنشائها أكثر من 20 عاما، مثل 6 أكتوبر والعبور والشروق والسادات والعاشر من رمضان، لتضاهى الأحياء المميزة والمتوسطة فى هذه المدن.

وأضاف الوزير: "يجب أن يتعاون سكان المدينة، مع الدولة، خاصة صيانة مواسير الصرف الصحى، التى قد تهدد العمارات التى تم تطويرها حال عدم صيانتها".

وأشاد الوزير بتطوير العمارات، التى تم رفع كفاءة واجهاتها ومداخلها وإصلاح أعمدة الصرف الخاصة بها، والمساحات الخضراء بينها، متجولا بين العمارات فى 4 أحياء بالمدينة.

وتفقد الوزير مشروعات رفع كفاءة الطرق الرئيسية بالأحياء ومشروعات تطوير وتجميل المداخل والميادين، والتى وصل حجم الاستثمارات فيها إلى 214 مليون جنيه، فضلا عن أعمال تنفيذ مشروع "دار مصر للإسكان المتوسط" الذى يهدف إلى إنشاء 2808 وحدات، للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع.

وشدد الوزير على ضرورة إنهاء الأعمال المتبقية فى مشروعات التطوير والتجميل فى مواعيدها المقررة، دون تأخير، حرصا على المواطنين، واعدا أهالى المدينة بحل أزمة مياه الشرب بالمدينة، عقب انتهاء مشروع توسعات محطة العاشر من رمضان.