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بالصور.. "أمن السويس" يشن حملة لإزالة الكافتيريات المخالفة بالكورنيش

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شنت قوات الشرطة بالسويس، بقيادة اللواء طارق الجزار مدير الأمن، وقيادات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، فى وقت مبكر صباح اليوم الاثنين، أكبر حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بكورنيش السويس الجديد.

وقامت قوات الأمن بإزالة التعديات والمطاعم والكافتيريات الموجودة على الارصفة، والصادر قرار وأحكام قضائية بإزالتها.

وقال اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إن حملة إزالة التعديات والإشغالات تأتى تنفيذا للقانون وتطبيقا للقرارات الصادرة بالإزالة.

جانب من الإزالة -اليوم السابع -6 -2015
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جانب من الإزالة

إزالة أكبر المحلات على رصيف بمنطقة الكورنيش -اليوم السابع -6 -2015
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إزالة أكبر المحلات على رصيف بمنطقة الكورنيش

جانب من الحملة -اليوم السابع -6 -2015
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جانب من الحملة

هدم المخالفات ورفعها -اليوم السابع -6 -2015
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هدم المخالفات ورفعها


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