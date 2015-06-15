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اليوم.. محلب يعرض تقريرا عن التغير المناخى فى ختام القمة الإفريقية

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اليوم.. محلب يعرض تقريرا عن التغير المناخى فى ختام القمة الإفريقية اليوم.. محلب يعرض تقريرا عن التغير المناخى فى ختام القمة الإفريقية
تختتم القمة الإفريقية الخامسة والعشرين اليوم أعمالها بعاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج.

ومن المقرر، أن يلقى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تقريرًا بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى حول ما تم إحرازه خلال الأشهر الستة الماضية فى قضية التغير المناخى، باعتبار الرئيس السيسى رئيس اللجنة التنسيقية الممثلة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية لتغيير المناخ، وذلك تمهيدًا لعرض رؤية إفريقيا فى مؤتمر المناخ المقرر انعقاده قبل نهاية العام الحالى فى باريس.


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