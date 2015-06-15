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الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 34 درجة

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الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 34 درجة الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 34 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين، حدوث ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على شمال وجنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن : درجات الحرارة فى

القاهرة

العظمى 34 والصغرى 22، ودرجات الحرارة فى

الإسكندرية

العظمى 29 والصغرى 22 ودرجات الحرارة فى

شرم الشيخ

العظمى 35 والصغرى 26 ودرجات الحرارة فى

أسوان

العظمى 38 والصغرى 25 درجة.

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