انفجار يرشد أمن البحيرة لمكان 5 دانات من مخلفات الحرب بحوزة تجار خردة

سادت قبل قليل حالة من الفزع والرعب بين أهالى مركز شرطة وادى النطرون بعد بلاغ محام مقيم قرية مبارك دائرة المركز بسماع صوت انفجار والاشتباه فى وجود جسم غريب بأحد أكوام القمامة تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة.

وانتقلت قيادات المديرية وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالاستعانة بكلاب المفرقعات وتم عمل كردون أمنى حول المنطقة وتم العثور على ( 5 ) أجسام أسطوانية الشكل مسحوبة من الأمام عبارة عن دانة من مخلفات الحروب والأخرى عبارة عن مقذوفات وتم التعامل معهم وتشتيتهم بمدفع المياه بعد اتخاذ الاحتياطات المناسبة، وتبين احتواؤهم على مادة شديدة الانفجار تم تفتيش المنطقة وتبين عدم وجود ثمة أجسام غريبة.

فيما تمكن رجال المباحث برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط بمكان الواقعة كل من "ى ب م ب"، "أ م ب"، "ش م ع" وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع"، "ع م أ" جميعهم تجار خردة ويقيمون قرية سنطيس مركز دمنهور وبسؤالهم قرروا بقيامهم بتجميع تلك القطع من بعض أكوام القمامة للاستفادة من المادة النحاسية الموجودة بداخلها واعترف الثالث بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع.

تم إخطار سرية الإزالة بالمنطقة الشمالية العسكرية وتحرر المحضر 1250/2015 إدارى المركز.