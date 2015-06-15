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لقاح التهاب الكبد الوبائى "ب" أقل فعالية بين مرضى التهاب المفاصل

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لقاح التهاب الكبد الوبائى "ب" أقل فعالية بين مرضى التهاب المفاصل لقاح التهاب الكبد الوبائى "ب" أقل فعالية بين مرضى التهاب المفاصل
توصلت دراسة طبية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدى، هم أقل استفادة من فعالية لقاح التهاب الكبد الوبائى "ب"، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد.

وفى هذه الدراسة، أشارت البيانات إلى أن 11% من أولئك الذين خضعوا للقاح استفادوا منه، مقارنة بنحو 83% ممن لا يعانون من التهاب المفاصل.

وقالت الباحثة بالمركز الطبى فى جامعة "دادبود" الهولندية، ميشا تيلانوس، إن غالبية مرضى التهاب المفاصل الروماتويدى المشاركين فى الدراسة لم يحصلوا على الحماية قبل التطعيم بمصل التهاب الكبد الوبائى "ب"، مشددة على أن هؤلاء المرضى كانوا الأكثر عرضة بصورة متزايدة للوفيات الناجمة عن الالتهابات، فضلا عن تراجع كفاءة المصل بينهم.

ويعد مرض التهاب المفاصل الروماتويدى من أهم الأمراض المزمنة التى تصيب المفاصل والأنسجة الضامة والعضلات والأوتار بالإضافة إلى الأنسجة الليفية.

وقد قدمت النتائج المتوصل إليها فى المؤتمر السنوى لكافحة الروماتيزم.

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مصر 365