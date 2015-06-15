خلى بالك كرشك ممكن يجيبلك السكر والقلب ويؤثر على عمودك الفقرى

الكرش من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، وله تأثير ضار على صحة الجسم، وينتج عنه مضاعفات تؤثر على القلب والعظام، ما يؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض منها السكر والقلب والعمود الفقرى.

ويوضح الدكتور وائل قبطان، أستاذ جراحة العمود الفقرى بكلية الطب جامعة القاهرة، أن الكرش لم يعتبر دهونًا فى البطن فقط، لما له تأثير سلبى على الصحة حيث إن وجود زيادة كيلو واحد من الدهون فى البطن، يمثل حملاً على العمود الفقرى، ما ينتج عنه آلام شديدة فى الرقبة والظهر حتى أصابع القدمين.

ويشير إلى أن الكرش قد يؤدى إلى الإصابة بمرض السكر، وذلك نتيجة لتراكم الدهون فى الجسم وبطء عملية الحرق فينتج عنها ارتفاع مستوى السكر بالدم، وبالنسبة لمرض القلب، الناتج عن الكرش لأنه يحدث انسداد فى الشرايين قد تعيق وصول الدم للقلب.

ويوصى د. وائل قبطان، مرضى السمنة بضرورة إنقاص الوزن وتنظيم فترات الطعام، والكشف الدورى على الفقرات والعمود الفقرى وحال وجود أى عرض من الضرورى استشارة الطبيب المختص لعدم حدوث أى مضاعفات.