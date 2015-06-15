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3 أرقام تحدث لأول مرة مع الفراعنة بالفوز على تنزانيا

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3 أرقام تحدث لأول مرة مع الفراعنة بالفوز على تنزانيا 3 أرقام تحدث لأول مرة مع الفراعنة بالفوز على تنزانيا

فازت مصر على تنزانيا في افتتاح الفراعنة لمواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 3-0.. ومعها حققت ثلاثة أرقام تحدث لأول مرة.

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ويستعرض FilGoal.com أرقام تحدث لمصر لأول مرة بعد الفوز على تنزانيا 3-0.

1) البداية الأقوى

وصف هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر مباراة تنزانيا بـ"البداية غير المتوقعة".. لكنه لا يعلم أن الفوز بثلاثية نظيفة لم يحققه مدرب للفراعنة في أول مباراة له باستثناء ماركو تارديللي.

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فقد درب مصر شوقي غريب وخسر في أول مباراة رسمية 2-0 من السنغال وقبله بوب برادلي وفاز على موزمبيق 2-0.

 

ورغم فوز حسن شحاتة في أول مباراة رسمية له مع مصر 4-1 أمام ليبيا إلا أن كوبر يتفوق في الحفاظ على نظافة شباكه.

ويبقى فوز تارديللي الذي فعله أمام السودان في الخرطوم 3-0 الذي حدث في تاريخ 6 يونيو 2004 هو أفضل بداية لمدرب حتى عادله كوبر يوم الأحد.

2) باسم مرسي

سجل باسم مرسي مهاجم منتخب مصر أول أهدافه الدولية الرسمية .. بل وحافظ على معدله التهديفي الدولي بتسجيله ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات متتالية.

3) رامي ربيعة

سجل رامي ربيعة لأول مرة مع الأول هدفا رسميا وكان بالرأس افتتح به أهدافه الدولية الرسمية.

لكن رامي ربيعة لديه خبرة بالتسجيل مع المنتخبات دون الأول .. فقد أحرز مع المنتخب الأوليمبي ثلاثة أهداف ومنتخب الشباب تحت 20 عاما هدفا.

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فيديو اليوم السابع

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